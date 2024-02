"Pour être honnête, ce record ne me préoccupe pas vraiment", a déclaré Michael Obasuyi. "C'est au niveau international que je veux prester, pas en Belgique. Mais bien sûr, c'est cool de pouvoir dire qu'on est le Belge le plus rapide de tous les temps".

"J'étais déjà proche du record il y a deux ans, mais je n'ai plus pu garder mon niveau à cause de blessures. J'ai entretemps trouvé un nouvel équilibre avec mon entraîneur. Nous nous sommes résignés au fait que je ne peux pas en faire autant que mes concurrents et je travaille maintenant avec des semaines d'entraînement plutôt légères. Ce que ce record signifie pour moi, c'est qu'on peut obtenir beaucoup en travaillant dur et en étant patient pendant des années".