Michael Obasuyi entre en demi-finales mais souffre du mollet: "Ce sera tout ou rien"

Michael Obasuyi a rejoint les demi-finales des Championnats du monde d'athlétisme en salle de Glasgow, samedi en fin de matinée. Il a pris la 3e place de la 6e et dernière série en 7.66 et s'est qualifié directement puisque les trois premiers des six séries passaient au tour suivant. Le nouveau recordman de Belgique est toutefois blessé. Il souffre d'une contracture au mollet.