Michael Obasuyi et Elie Bacari franchissent les séries du 60 m haies

Michael Obasuyi et Elie Bacari ont franchi avec succès le cap des séries du 60m haies des championnats du monde d'athlétisme en salle de Glasgow, samedi en fin de matinée. Les trois premiers de chacune des six séries et les six meilleurs temps obtenaient leur sésame pour les demi-finales en Écosse qui se courront en soirée à partir de 20h10 (belges).