Michael Obasuyi, le nouveau détenteur du record de Belgique, vise la finale du 60 m haies

A 24 ans, Michael Obasuyi va disputer ses deuxièmes Mondiaux en salle, lui qui avait été éliminé en demi-finales en 2022 à Belgrade. "Je voulais aller en finale il y a deux ans et j'ai fini 10e. Atteindre la finale est de nouveau mon objectif", a-t-il déclaré jeudi. "Mais ça ne sera pas une catastrophe si ce n'est pas le cas".

Michael Obasuyi pense qu'il peut aller plus vite à Glasgow qu'aux championnats de Belgique. "Si je peux réussir quelque part, c'est bien ici. Je veux utiliser l'énergie et l'adrénaline que l'on ressent lors des Mondiaux pour être un peu plus rapide et meilleur. Si tout se passe bien, je peux descendre en dessous de 7.50", avance le hurdler, qui disputera les séries samedi matin.