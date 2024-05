Michael Somers sera le 3e marathonien aux JO avec Bashir Abdi et Koen Naert

Thomas De Bock et Amaury Paquet ayant tous les deux abandonné au marathon d'Hambourg dimanche, laissant filer leur dernière chance de réaliser un chrono qualificatif, Michael Somers sera le 3e marathonien qualifié pour les JO de Paris.

La nouvelle doit encore être officiellement validée par la fédération, mais les marathoniens avaient jusqu'à mardi (30 avril) pour réussir le minimum.

Thomas De Bock et Amaury Paquet devaient faire mieux que 2h08:09. Mais à Hambourg, Thomas De Bock, au 35e kilomètre, et Amaury Paquet, au 30e kilomètre, ont été contraints à l'abandon laissant ainsi la voie libre Michael Somers qui accompagnera Bashir Abdi et Koen Naert dans la capitale française.