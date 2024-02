Michel Jazy, chasseur de records, est décédé

Auteur de neuf records du monde, 18 d'Europe et 49 de France, l'éclectique Michel Jazy, brillant du 800 au 5.000 m, n'est jamais parvenu à toucher l'or olympique mais reste l'une des premières stars de l'athlétisme tricolore.

Jazy, dont le décès à l'âge de 87 ans a été annoncé jeudi, nait en 1936 dans une famille de mineurs polonais d'Oignies, non loin de Lille, et grandit dans la même rue où, quelques années plus tard, un autre champion d'athlétisme, Guy Drut, fera ses premiers pas.