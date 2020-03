Michel van den Heuvel candidat N.1 pour succéder à McLeod à la tête des Red Lions

(Belga) Selon plusieurs médias néerlandais, Michel van den Heuvel est le candidat N.1 pour succéder à Shane McLeod à la tête des Red Lions, en septembre prochain, à la sortie des JO 2020.

L'actuel T1 de Bloemendaal et assistant de McLeod avec l'équipe belge ne sera en effet plus aux commandes du club champion des Pays-Bas dès le mois de septembre. Il sera remplacé par Rick Mathijssen, l'actuel T2 des Oranje, a annoncé lundi matin la direction de Bloemendaal. Un départ de van den Heuvel qui fait de lui le successeur idéal pour reprendre la direction des Red Lions, selon Hockey.nl, le principal magazine et site spécialisé des Pays-Bas. Shane McLeod, 51 ans, est le coach à succès des Red Lions. Nommé en octobre 2015 en remplacement du Néerlandais Jeroen Delmée, il n'a cessé de mener ses troupes vers les sommets du hockey mondial, les conduisant de la médaille d'argent aux JO de Rio et à l'Euro 2017 vers les titres mondial et continental ces deux dernières saisons. L'entraîneur néo-zélandais avait annoncé peu avant le dernier Euro d'Anvers qu'il prendrait une année sabbatique à la sortie des Jeux de Tokyo pour retourner dans son pays avec sa famille. Michel van den Heuvel a une grande expérience à haut niveau. Âgé de 55 ans, il en est à sa 4e saison en tant qu'entraîneur principal de Bloemendaal après y avoir déjà glané un titre de champion des Pays-Bas en 2006 lors d'un premier passage. Il a également mené Oranje-Zwart et Vincent Vanasch vers le sacre européen (EHL) en 2015. Entraîneur des Oranje entre 2008 et 2010, il a aussi dirigé le Pakistan avant d'intégrer le staff technique de la Belgique fin 2015. (Belga)