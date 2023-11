Michel van den Heuvel confirme sa sélection pour le tournoi qualificatif olympique

Il n'y a aucune surprise dans la sélection, parmi laquelle figurent 17 des 18 joueurs présents à l'Euro de Mönchengladbach en août, où la Belgique avait décroché la médaille de bronze. Manu Stockbroekx avait déjà été écarté du groupe 'Paris 2024' dévoilé en septembre.

Par rapport au tournoi continental, la sélection enregistre donc les retours des très expérimentés Tom Boon et Tanguy Cosyns, ainsi que des plus jeunes Maxime Van Oost, Thibeau Stockbroekx et Simon Vandenbroucke.