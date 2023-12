Michel van den Heuvel nomme 19 Red Lions pour le tournoi de qualification olympique

Versés dans la poule A, les Red Lions, 2e nation mondiale, seront opposés à l'Irlande (FIH 13), au Japon (FIH 15) et à l'Ukraine (FIH 29). La poule B est composée des hôtes espagnols (FIH 8), avec la Corée du Sud (FIH 10), l'Autriche (FIH 19) et l'Égypte (FIH 20).

Trois joueurs manquent à l'appel par rapport au groupe de 22 joueurs qui a remporté le 21 décembre dernier le tournoi amical de préparation organisé également à Valence. Le gardien Simon Vandenbroucke ainsi que les attaquants Nicolas de Kerpel et Cédric Charlier devront rester à la maison, tandis que le reste de la sélection est inchangé.

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales. Seuls les deux finalistes et le vainqueur de la petite finale seront qualifiés pour les JO 2024. Un tournoi similaire, avec également trois places à la clef, se déroulera à Oman sur la même période. La Grande-Bretagne, la Malaisie, le Pakistan et la Chine y composent la poule A. La poule B contient l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Chili.

Les champions continentaux (Pays-Bas, Australie, Inde, Argentine et Afrique du Sud) sont d'ores et déjà qualifiés, de même que la France en tant qu'hôte.

- La sélection -