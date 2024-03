Michel van den Heuvel quittera son poste d'entraîneur après les Jeux Olympiques

Van den Heuvel, qui fêtera ses 60 ans au mois de juillet, avait pris la succession du Néo-Zélandais Shane McLeod, dont il était l'assistant, après les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Les Red Lions ont terminé vice-champion du monde et troisième du championnat d'Europe en 2023 sous les ordres du Néerlandais. Ils ont aussi validé en février dernier leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris, où ils défendront leur titre.

"Notre objectif principal avec les Red Lions est de réussir à défendre notre titre olympique à Paris 2024", a déclaré Van den Heuvel, cité dans le communiqué de l'ARBH. "Cela signifie que je m'engage, avec l'ensemble de mon staff et des joueurs de mon groupe, à mettre toute mon énergie et mon attention au service de cet objectif dans les cinq mois et demi à venir. L'annonce d'aujourd'hui n'a aucun impact sur cet objectif."