Michèle George se pare d'or une 6e fois : "L'appétit est encore grand"

Michèle George a décroché mercredi à Paris son 6e titre paralympique. Une performance qui remplissait la cavalière flandrienne d'émotions après l'or récolté dans le Grand Prix individuel en Grade V avec Best of 8, sa jument de 14 ans, avec laquelle elle décroche une 3e médaille d'or.

"C'est incroyable. Je suis sans voix", a exprimé Michèle George titré dans ce Grand Prix individuel à Londres 2012 et à Tokyo 2020. Elle avait pris l'argent à Rio 2016. "Je ne voulais pas parler avant de la couleur de la médaille, je peux le faire maintenant. Je voulais vraiment l'or. L'appétit est encore grand. Je ne m'y attendais pas forcément, j'étais très nerveuse. Je suis très contente et suis très heureuse d'avoir sorti une très belle prestation. C'est difficile d'arriver au sommet, mais c'est encore plus dur d'y rester", a ajouté la cavalière de Waregem, 50 ans, remerciant tout son entourage.

"J'avais un peu peur, parce que Best of 8 est âgée de 14 ans, ce sont ses derniers Jeux et elle n'a jamais concouru devant du public. A Tokyo (où Michèle George a été double championne olympique au Grand Prix et dans l'épreuve libre freestyle, ndlr), il n'y avait personne. Le site ici à Versailles est impressionnant. Rien que la vue est déjà splendide. Ma jument a été fantastique. C'était une vraie princesse."