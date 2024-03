Mikaela Shiffrin, de retour ce week-end, ne vise plus le gros globe

Partager:

La reine du ski alpin Mikaela Shiffrin a confirmé vendredi son retour à la compétition dimanche à Are en Suède, où elle ne disputera que le slalom n'ayant plus l'espoir de remporter la Coupe du monde cette année.

"Je skierai dimanche pour le slalom", a déclaré l'Américaine lors d'une visio-conférence de presse. "Je skierai aussi le slalom pour les épreuves finales de la Coupe du monde et je croise les doigts pour pouvoir participer au slalom géant, mais on le décidera plus tard". Shiffrin, qui fêtera ses 29 ans la semaine prochaine, était en tête du classement général avant de chuter fin janvier sur la piste d'Olympia delle Tofane à Cortina d'Ampezzo en Italie, celle-là même qui accueillera les JO d'hiver en 2026.

Depuis, elle n'a pu que regarder Lara Gut-Behrami amasser des points et prendre la tête au général. Shiffrin n'est désormais plus que 3e avec 385 points de retard sur la Suissesse et 59 derrière la deuxième, l'Italienne Federica Brignone. Les dernières épreuves dea Coupe du monde sont prévues du 16 au 23 mars à Saalbach. "Je ne participerai à aucune épreuve de vitesse", a ajouté celle qui affiche déjà 5 gros globes à son palmarès et compte le record de victoires dans des épreuves de la Coupe du monde (95).