Mikaela Shiffrin gagne le slalom d'Are pour son retour et s'offre son 8e petit globe

Déjà la plus rapide dans la première manche, Mikaela Shiffrin, un mois et demi après une chute en Italie le 26 janvier, a devancé la jeune Croate de 20 ans Zrinka Ljutic de 1.24 et la Suissesse Michelle Gisin de 1.34.

Côté belge, Kim Vanreusel avait terminé 50e de la première manche sans pouvoir disputer la seconde réservée au top 30.

Au classement général de la Coupe du monde, Lara Gut-Behrami compte 1654 points, soit 282 de mieux que l'Italienne Federica Brignone 27e dimanche, et 345 de plus que Shiffrin.

La Suissesse devrait remporter le gros globe du classement général, qui serait son second après 2016, et les petits de descente, qu'elle n'a jamais gagné, et de Super-G qu'elle a obtenu à quatre reprises (2014, 2016, 2021 et 2023).