Mikaela Shiffrin la plus rapide en première manche au slalom d'Are, Kim Van Reusel 50e

Si l'Américaine aux 95 succès en Coupe du monde visait un sixième gros globe de cristal avant sa blessure, et toujours mathématiquement en course, elle a indiqué vendredi qu'elle ne visait plus la victoire.

Le petit globe du slalom géant est promis lui Gut-Behrami. Avec 95 points d'avance, une 24e place suffira le 17 mars à Saalbach à la Tessinoise de 32 ans pour s'offrir la Coupe du monde de la spécialité.

La Suissesse peut remporter encore le gros globe du classement général, qui serait son second après 2016, et les petits de descente, qu'elle n'a jamais gagné, et de Super-G qu'elle a obtenu à quatre reprises (2014, 2016, 2021 et 2023).

La Coupe du monde de ski alpin se poursuivra ensuite avec les finales en Autriche du 16 au 23 mars réservées au top 25 de la Coupe du monde.