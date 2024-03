Mikaela Shiffrin présente un programme limité et renonce définitivement au gros globe

Mikaela Shiffrin ne peut plus rêver de la victoire au classement général de la coupe du monde de ski alpin. L'Américaine, tenante du titre, ne participera plus qu'à un slalom des 'Finals', qui se jouent sur deux week-ends de compétition et quatre courses au total. Elle a annoncé vendredi son programme.

Shiffrin ne s'alignera que sur le slalom à Saalbach-Hinterglemm en Autriche, samedi. Elle manquera le slalom géant du lendemain, ainsi que le super-G et la descente prévus le week-end suivant. Mathématiquement, elle ne peut plus remporter le gros globe, bien qu'elle eût déjà annoncé ne plus chercher à le reconquérir. Elle se consolera avec le petit globe de slalom qu'elle a décroché le week-end dernier à Are en Suède.

Mikaela Shiffrin (29 ans) a déjà remporté 5 gros globe de cristal (2017-2019, 2022-2023) et 11 petits globes dans sa carrière: 8 en slalom, 2 en géant et 1 en super-G. Elle compte 96 victoires en Coupe du monde.