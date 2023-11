Mikaela Shiffrin profite de la faute de Petra Vlhova pour gagner le second slalom de Levi

Mikaela Shiffrin a remporté le second slalom de Levi, troisième manche de la Coupe du monde féminine de ski alpin, dimanche, en Finlande. L'Américaine a profité de l'erreur de la Slovaque Petra Vlhova, qui a enfourché dans la seconde manche alors qu'elle était largement en tête.

Petra Vlhova, victorieuse la veille du premier slalom, avait dominé la première manche, reléguant Shiffrin à 76/100e. La Slovaque semblait filer vers un septième succès dans un slalom à Levi, portant son avantage à 1.06 au début de la seconde manche, lorsqu'elle est partie à la faute.

Shiffrin s'est imposée en 1:51.68 avec 18/100e d'avance sur la Croate Leona Popovic, meilleur temps de la seconde manche, et 30/100e sur l'Allemande Lena Dürr. L'Américaine porte son compteur à 89 victoires en Coupe du monde, améliorant un peu plus le record qu'elle détient depuis la saison passée. Il s'agit de sa septième victoire dans un slalom à Levi, après 2013, 2016, 2018, 2019 et deux fois 2022.