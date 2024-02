Mikaela Shiffrin "se sent mieux et progresse bien" mais sera absente à Soldeu ce week-end

Mikaela Shiffrin "se sent mieux et progresse bien" depuis sa chute lors de la descente de Cortina d'Ampezzo le 26 janvier dernier mais doit déclarer forfait pour le slalom géant et le slalom de Soldeu, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, ce week-end en Andorre, a confirmé l'Américaine sur Instagram.

Shiffrin, 28 ans, a précisé souffrir d'une entorse du ligament latéral interne, d'une entorse des ligaments tibio-fibulaires, ainsi que d'une contusion osseuse. "Ma jambe a été soumise à énormément de stress et je me suis étiré beaucoup de choses qui continuent à me faire souffrir, même si la situation s'améliore de jour en jour. Le fait que tout soit intact d'un point de vue structurel est positif mais je dois rester patiente", a écrit la tenante du gros globe sur Instagram.

La skieuse aux 95 victoires en Coupe du monde, un record, ne veut cependant pas forcer son retour à la compétition. "Mon genou ne peut pas encore supporter la charge d'une course. Il y a encore beaucoup d'enjeux cette saison. Je pense au long terme et je veux m'assurer que mon genou est fort et que je suis capable de skier à pleine puissance quand je reviendrai. Chaque jour, la douleur s'atténue, les mouvements sont meilleurs et plus souples. Nous gérons bien la situation et progressons lors de chaque séance."