Mike Tyson, icône de la boxe, envisage un retour sur le ring... pour la bonne cause

Mike Tyson, icône de la boxe, a ouvert la porte à un retour sur les rings pour la bonne cause. L'Américain, désormais âgé de 53 ans, l'a annoncé dans une vidéo Youtube en compagnie du rappeur américain T.I.. "Je veux me remettre en forme", a déclaré 'Iron Mike' sans pour autant donner une date de retour et le nom de ses adversaires.



Tyson envisage d'organiser des combats de "trois ou quatre rounds" dont les profits iront à des associations venant en aide aux sans-abri et toxicomanes. En 1986, Mike Tyson est devenu à 20 ans le plus jeune champion du monde poids lourds grâce à un succès contre Trevor Berbick. Chez les professionnels, le natif de Brooklyn a disputé 58 combats. Il affiche 50 victoires, dont 44 par KO, 6 défaites et 2 sans décisions. Mike Tyson a quitté les rings en 2005, à 39 ans, après avoir perdu deux combats de suite, contre Danny Williams puis Kevin McBride.