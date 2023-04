Miles Bridges suspendu 30 matchs par la NBA, dont 10 encore à purger

Bridges, qui a joué son dernier match pour Charlotte en avril 2022, a écopé d'une suspension de 30 matchs, mais la NBA a estimé que l'ailier de 25 ans, sans contrat durant toute la saison en cours, a déjà purgé 20 matchs de suspension. S'il est recruté par une équipe cet été, il manquera les 10 premiers matchs de la prochaine campagne.

La NBA dit avoir "consulté un groupe d'experts en violences conjugales qui fournissent à la ligue des conseils dans de tels cas" et que la sanction est "basée sur tous les faits et circonstances de cette affaire et prends en compte le comportement et les conséquences, ainsi que l'issue de l'affaire criminelle, entre autres facteurs."