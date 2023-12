Milwaukee et les Los Angeles Lakers complètent le dernier carré du tournoi NBA

Opposés à New York, les Bucks se sont offerts un festival offensif pour s'imposer 146-122 avec un pourcentage de réussite à 61% à trois points (23/38). Giannis Antetokounmpo a frôlé avec le triple-double (35 points, 10 assists, 8 rebonds) tandis que Damian Lillard a ajouté 28 points et 7 assists.

Dans le dernier quart de finale, les Lakers ont pris le dessus sur Phoenix. Emmenés par l'inusable LeBron James (39 ans le 30 décembre) qui a compilé 31 points, 11 asssits, 8 rebonds et 5 interceptions et par un autoritaire Anthony Davis dans la raquette (27 points, 15 rebonds), les Lakers ont résisté au retour des Suns en seconde période pour l'emporter 106-103. Du côté de Phoenix, Kevin Durant a planté 31 points et Devin Booker et Grayson Allen en ont ajouté 21.

Cette victoire permet aux Lakers de grimper à la 4e place de la Conférence Ouest à la place de Phoenix qui glisse au 7e rang.

Les Bucks et les Lakers rejoignent ainsi Indiana et la Nouvelle-Orléans au Final Four du tournoi NBA qui aura lieu de jeudi à samedi à Las Vegas. Les demi-finales, prévues jeudi, mettront aux prises Indiana à Milwaukee et Los Angeles à la Nouvelle-Orléans. La finale est prévue samedi.