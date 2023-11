Min Woo Lee s'impose à domicile à l'Australian PGA Championship

Lee, 25 ans, a réalisé un quatrième et dernier tour en 68 coups, inscrivant un eagle, cinq birdies et quatre bogeys sur sa carte. Avec un total de 264 coups, l'Australien s'est imposé avec trois coups d'avance sur le Japonais Rikuya Hoshino et quatre sur son compatriote Marc Leishman.

Min Woo Lee décroche sa troisième victoire sur le circuit européen après une victoire au Handa Vic Open en 2020 et une à l'Open d'Écosse en 2021 après avoir battu Thomas Detry dans un playoff.