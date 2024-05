Mina Libeer, cinquième, partagée entre deux sentiments: "J'ai peut-être raté le coche"

"Je pense que j'ai vécu une bonne journée", a déclaré Mina Libeer à Belga . "Du moins, jusqu'à cette petite finale. Je pense que j'ai peut-être raté le coche. Je n'ai pas adopté une attitude assez assertive. J'ai attendu trop longtemps jusqu'à avoir suffisamment de contrôle".

Mina Libeer passe à côté d'une quatrième médaille dans un tournoi du Grand Chelem, après être montée sur la troisième marche du podium à Paris (2021), Bakou (2021) et Tel-Aviv (2023). Il s'agit toutefois de son meilleur résultat à ce niveau depuis plus d'un an et cette troisième place en Israël.