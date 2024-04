Mina Libeer et Amber Ryheul déçues après l'élimination précoce

L'Euro de judo de Mina Libeer (IJF 23) s'est achevé dès son premier combat, au deuxième tour, jeudi, à Zagreb. Elle a été éliminée en catégorie des moins de 57 kilos par la Française Priscilla Gneto (IJF 15) et a ainsi réalisé une mauvaise opération dans la chasse aux points pour le classement olympique.

Il y a deux ans, Libeer avait décroché le bronze à l'Euro de Sofia en Bulgarie. Cette fois, face à Gneto, elle a immédiatement chuté. La Française l'a immobilisée après 41 secondes. "J'ai réagi tardivement au sol", a-t-elle expliqué. "Comme je l'ai dit, il s'agit à présent de se ressourcer au plus vite pour les semaines à venir. J'espère revenir à mon propre judo."

"En ce moment, d'une part la déception est énorme, et d'autre part, je dois me tourner vers le prochain tournoi qui arrive déjà la semaine prochaine. La concentration doit rester élevée", a-t-elle réagi.

Pour Amber Ryheul (IJF 28) aussi, l'Euro s'est terminé après un tour. En moins de 52 kilos, elle a été battue par un waza-ari de la Néerlandaise Naomi van Krevel (IJF 30).

"Je n'ai pas beaucoup de mots. Je suis déçue, mais réaliste: ce n'était pas bon. Il faudra faire mieux", a réagi Ryheul. "Je n'ai pas beaucoup de temps pour m'y attarder, car la semaine prochaine je me rends au Tadjikistan. Il reste deux tournois pour engranger des points et nous verrons ensuite."

Au classement olympique, Libeer est actuellement 22e (qualifiée) et Ryheul 27e (quota continental).