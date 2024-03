Mina Libeer médaille de bronze en -57 kg à Linz

Mina Libeer, 31e mondiale en -57 kg, a pris la médaille de bronze dans le Grand Prix de Linz de judo en dominant sur waza-ari la Japonaise Kanna Setoguchi, non classée, dans le combat pour la médaille de bronze, vendredi en Autriche. Il s'agit de sa 5e médaille de bronze dans un grand tournoi, après celles en Grand Chelem à Paris et Bakou en 2021 et à Tel-Aviv en 2023 et au GP de Zagreb en 2022.