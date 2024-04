Minnesota balaie Phoenix, les Clippers égalisent face aux Mavericks

Karl-Anthony Towns a ajouté 28 points et 10 rebonds pour les Timberwolves, qui attendent désormais le vainqueur de la série entre les Nuggets et les Lakers.

Au bout d'une série en demi-teinte, Devin Booker s'est réveillé avec 49 points en faveur des Suns, mais cela n'a pas suffi à prolonger l'aventure. Kevin Durant (33 points, 9 rebonds, 5 assists) et les siens ont dû s'incliner face à la supériorité de 'Minny'.

Plus tôt dans la soirée, les Los Angeles Clippers ont remporté une victoire cruciale face aux Dallas Mavericks (111-116) pour ramener la série à égalité (2-2). Deux duos se sont livré bataille sur le parquet: la performance de Kyrie Irving (40 points, 7 rebonds, 5 assists) et le triple-double de Luka Doncic (29 points, 10 rebonds, 10 assists) ont été surpassés par Paul George (33 points, 8 assists, 4 interceptions) et un James Harden inarrêtable dans le dernier quart (33 points, 7 assists, 6 rebonds).

À l'Est, New York a dominé Philadelphie (92-97) grâce à 47 points et 10 passes de Jalen Brunson. Les Knicks auront une première opportunité de conclure à domicile la série (3-1). Joel Embiid (27 points, 10 rebonds, 6 assists, 3 interceptions, 2 contres) a été dépassé par la machine Brunson, auteur du meilleur total de points en playoffs dans l'histoire des Knicks.

Les Milwaukee Bucks; privés de leurs superstars Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, sont au pied du mur après leur défaite contre Indiana (126-113). Vainqueurs du premier match de la série, les Bucks sont menés 3-1 avant le retour à domicile.