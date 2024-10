Minnesota bat New York pour s'offrir un 5e match en finale

Grâce à Bridget Carleton, décisive avec deux lancers francs réussis à 2 secondes de la fin du match, les Lynx reviennent à 2-2 et s'offrent une ultime rencontre et véritable finale, dimanche à New York.

Sabrina Ionescu a pourtant eu l'occasion de faire gagner New York, mais l'Américaine a manqué un tir à trois points à sept dixièmes de seconde de la fin d'un duel intense, qui a vu 14 changements de leader et au cours duquel aucune équipe n'a mené de plus de six points.