Mivis recule à la 97e place à l'issue du deuxième tour de golf en Afrique du Sud

Avec un total de 145, le Limbourgeois de 34 ans a eu besoin de 13 coups de plus que les leaders ex æquo, le Suédois Adam Blomme et le Sud-Africain Luke Jerling. Samedi, Mivis devra réussir une très bonne journée sur le par 73 de The Links pour espérer décrocher un ticket pour le tour final.

Pendant les trois premiers jours du tournoi, le jeu s'est déroulé alternativement sur les golfs de Montagu (par 72), d'Outeniqua (par 72) et de The Links (par 73). Le tour final est habituellement disputé sur le parcours de Montagu.