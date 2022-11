MLB: Les Houston Astros à une victoire du titre en World Series

(Belga) Les Houston Astros ont pris l'avantage 3-2 et ne sont donc plus qu'à une victoire du titre en World Series, la finale de la ligue nord-américaine de baseball (MLB). Après s'être imposés 5-0 sur le terrain des Philadelphia Phillies pour revenir à 2-2 mercredi, les Texans se sont de nouveau imposés, 3-2, jeudi au Citizens Bank Park de Philadelphie dans la 5e manche des World Series.

Menant pour la première fois dans ces World Series, Houston auront l'occasion de décrocher leur second titre samedi dans la 6e manche de cette finale jouée au meilleur des sept duels (la première équipe à engranger quatre victoires sera sacrée championne). C'est la 4e participation aux World Series en six ans pour les Astros. Vainqueurs en 2017, ils ont été battus en finale en 2019 (par les Washington Nationales) et 2021 (par les Atlanta Braves, tenants du titre). Les Phillies sont quant à eux de retour en finale pour la première fois depuis 2009. Champions à deux reprises (1980, 2008), ils disputent leur 8e finale. (Belga)