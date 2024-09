MMA: "Je suis le même combattant", affirme Francis Ngannou

Après une incursion dans la boxe, le Camerounais Francis Ngannou s'apprête à revenir au MMA au sein de l'organisation PFL deux ans et demi après son départ de l'UFC, et affirme dans un entretien à l'AFP: "Je suis le même combattant."

R: "Je n'ai jamais quitté le MMA, donc il n'y a pas de retour. Pour un retour, il faut qu'il y ait un départ. J'ai juste fait un autre sport entre temps. Avant de faire de la boxe, j'avais déjà signé ce contrat avec le PFL, même avant le combat contre Tyson Fury. On me demande souvent si je fais plutôt du MMA ou de la boxe, je réponds toujours que c'est une combinaison des deux. Et ça reste le cas."

Q: Que retenez-vous de vos deux combats de boxe, contre Tyson Fury puis Anthony Joshua?

R: "C'était un sport que je n'avais jamais fait. Je n'avais aucune expérience, aucune compréhension du jeu. Aucune compréhension de rien, en fait. Et là, sur les deux combats, je pense que j'en ai beaucoup appris. Certainement pas tout, mais j'ai quand même collecté pas mal d'informations sur ce que c'est exactement que la boxe, et comment ça marche. La boxe et le MMA, politiquement comme sportivement, ce sont deux choses bien différentes. Je n'en ai pas fini avec la boxe, je compte y retourner. Si possible, en 2025, vous me verrez encore sur le ring."

JOEL SAGET

Q: Qu'avez-vous ressenti au moment de reprendre l'entraînement en MMA après deux ans et demi sans combattre?

R: "Au départ, il y a eu de l'appréhension, jusqu'à ce que j'entre dans la cage, et là je me suis rendu compte que je n'avais rien oublié. Bien sûr, tu arrives là et ça fait deux ans que tu n'as pas combattu, tu te dis, +Est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes les questions?+ Mais tu y vas et tu te rends compte que la mémoire musculaire est là. Même si la condition physique n'est pas là, même si ce n'est pas pareil, la mémoire musculaire reste. Il faut juste pédaler quelques coups et on reprend la main."

Q: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes plus heureux au PFL qu'à l'UFC?

R: "Je suis arrivé au PFL dans un meilleur moment de ma carrière, dans de meilleures conditions, ayant exprimé les choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Certaines choses m'ont agacé dans ma relation avec l'UFC. Je pense que je suis mieux considéré au PFL."