Mondial-2023: Afrique du Sud-Irlande, le choc inédit promet des étincelles

Presque une finale avant la lettre: l'affiche inédite en Coupe du monde entre l'Irlande, N.1 mondiale, et l'Afrique du Sud, tenante du titre, s'annonce comme l'un des matches les plus spectaculaires du Mondial-2023, avec pour enjeu principal de marquer les esprits, samedi au Stade de France (21h00).

D'un côté, les champions du monde sud-africains, dans le rôle d'épouvantails avec leurs stars Siya Kolisi, Cheslin Kolbe, Faf de Klerk et un banc de touche effrayant composé de sept avants. De l'autre, le XV du Trèfle de l'inusable Johnny Sexton (38 ans), auteur du Grand Chelem dans le Tournoi des six nations l'hiver dernier, et invaincu en quinze matches.