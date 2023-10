Mondial-2023: Alex Mitchell, le patient Anglais

Assis avec deux amis autour d'une bouteille de vodka, une chaîne en or tombant sur son torse glabre et bronzé, Mitchell a partagé en juillet sur son compte Instagram un morceau de ses vacances en Croatie.

Ecarté de la liste des 33 pour la Coupe du monde, il ne s'attendait alors sûrement pas à être aligné d'entrée face à l'Argentine, un mois et demi plus tard, après le forfait de Jack van Poortvliet, blessé au cours de la préparation.

"Il m'a dit que je n'étais pas loin, qu'il y avait beaucoup de concurrence à mon poste et qu'il fallait que je me tienne prêt au cas où car tout peut arriver", raconte-t-il. "C'est ce que j'ai fait et on m'a finalement appelé".

Logiquement destiné à faire le nombre derrière Danny Care et Ben Youngs, beaucoup plus expérimentés que lui (93 et 124 sélections), Mitchell a su tirer son épingle du jeu dans le naufrage historique contre les Fidji (30-22) en août à Twickenham.

"Sa performance avait été l'une des rares satisfactions de ce match", estime Borthwick. "Il a beaucoup de mérite dans la mesure où il était incroyablement déçu de ne pas avoir été retenu dans le groupe des 33 initial. Il a fait exactement ce qu'on lui avait demandé: être prêt si on l'appelait".