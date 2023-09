Mondial-2023: Andrew Porter, la force mentale de l'Irlande

"J'ai apprécié la résilience des gars. C'était un vrai match. On a réussi à rester concentrés. (...) On a gardé la tête froide et on a obtenu les pénalités quand c'était important", lançait-il en conférence de presse, saluant le mental "fantastique" de son XV du Trèfle.

Pendant 75 minutes, le gaucher irlandais Porter a repoussé les Springboks malgré la fatigue et l'entrée en jeu des nombreux avants du désormais célèbre banc sud-africain en deuxième période.

Avant sa sortie, le pilier du Leinster s'est même payé le luxe de gratter un ballon sud-africain. Ovationné par le public quand il a enfin été remplacé, le Dublinois a été applaudi par son entraîneur des avants, la légende Paul O'Connell, debout dans les tribunes.