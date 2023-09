Mondial-2023: avant l'Irlande, les Springboks sans pitié eux aussi pour la Roumanie

Comme annoncé, il n'y a pas eu de suspense entre les puissants Springboks, qui avaient ménagé leurs principaux cadres et mis la polyvalence des présents en étendard avec quatre demis de mêlée de formation cochés sur la feuille de match, et la 19e nation au classement de World Rugby.

Comme l'Irlande il y a neuf jours, l'Afrique du Sud s'est promenée devant la Roumanie (76-0) à Bordeaux dimanche, six jours avant le match-choc entre les Springboks et le XV au Trèfle, inédit en Coupe du monde et aux allures de finale avant la lettre.

Après leurs deux galops d'essai respectifs, avec des styles bien définis et qui ont chacun fait impression, Sud-Africains et Irlandais ont désormais rendez-vous dans six jours au stade de France pour la suprématie du groupe B mais aussi pour se jauger avant d'éventuelles retrouvailles cinq semaines plus tard dans cette même enceinte dionisienne.