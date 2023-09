Mondial-2023: avertissement sans frais pour les Bleus

"Je suis très fier de l'équipe et peut-être qu'on a surpris quelques-uns d'entre vous ou qu'on a fait quelque chose d'historique mais nous, on savait qu'on s'était bien préparés. On est venus ici avec la conviction qu'on pouvait rivaliser avec l'un des grands favoris du Mondial. Donc, pour nous, il n'y a rien de surprenant, on a joué d'égal à égal avec la France", s'est d'ailleurs félicité le capitaine des Teros Andres Vilaseca.

- Seulement trois essais -

"Il y a franchement beaucoup de regrets. Les Uruguayens ont vraiment joué avec le cœur, on s'y attendait et ils l'ont très bien fait. De notre côté, la prochaine fois, il faudra que nous jouions notre vrai jeu", a concédé le troisième ligne Paul Boudehent.

"On ne va pas commencer à s'autoflageller mais on doit mettre les ingrédients. Entre ce qu'on a fait la semaine dernière (face à la Nouvelle-Zélande, NDLR) et ce qu'on a fait là, ce n'est pas possible. On a les outils, on a tout entre nos mains. Et on a fait un nombre de fautes énormes. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il va falloir se remettre au travail", a ajouté le joueur de La Rochelle.