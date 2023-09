Mondial-2023: ces Français "expatriés" évoluant sous d'autres couleurs

Martin Page-Relo, parmi les 23 Italiens affrontant les All Blacks vendredi, se sent comme un "gosse un matin de Noël, prêt à ouvrir ses cadeaux", explique-t-il, ravi, à l'AFP. Le demi de mêlée formé à Toulouse, après avoir grandi à l'Isle-Jourdain dans le Gers, affiche une trajectoire météoritique avec les Azzurri, lui qui a fêté sa première sélection en juillet seulement, contre l'Ecosse.

Appelés pour la première fois cette année par la Roumanie, le Portugal ou l'Italie, les Français Thomas Cretu, Joris Moura et Martin Page-Relo se sont frayés un chemin de traverse jusqu'au Mondial. Entre opportunité et histoire familiale, des parcours permis par les règlements du rugby international.

"Il y a un an, je n'imaginais pas jouer une Coupe du monde, ni avec l'Italie. Et affronter la France la semaine prochaine ? Encore moins", sourit le futur joueur de Lyon, 25 ans.

Tout est parti en février d'une discussion à Toulouse avec Ange Capuozzo, trois-quarts de l'Italie. "On discutait de tout et de rien, de nos origines, se rappelle Martin Page-Relo. Je lui disais que mes grands-parents étaient nés en Italie, qu'ils étaient de Vertova (petite ville de montagne, au nord de Bergame, NDLR). Et il m'a lâché +tu sais que tu pourrais jouer pour l'Italie ?+ Moi, je n'y avais jamais vraiment pensé."

Dix jours après, il recevait un coup de fil de Kieran Crowley, sélectionneur néo-zélandais de l'Italie, et participait ensuite aux entraînements lors du dernier rassemblement du Tournoi des six nations.