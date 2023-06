Mondial-2023 de basket: les Bleus avec De Colo, Batum et Gobert, sans Wembanyama ni Embiid

De Colo et Batum avaient renoncé à l'Euro-2022 pour se ménager, une raison qui a poussé Gobert à hésiter à participer au Mondial-2023 (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon) avant de confirmer sa présence.

Les revenants Nando De Colo et Nicolas Batum, ainsi que Rudy Gobert, figurent dans la liste dévoilée mercredi pour le Mondial-2023 de basket par le sélectionneur des Bleus Vincent Collet, à l'inverse du pivot franco-camerounais Joel Embiid et de la nouvelle vedette Victor Wembanyama.

Wembanyama avait lui annoncé dès lundi qu'il n'en serait pas pour se concentrer sur sa première saison en NBA à venir.

"On a essayé (de le faire changer d'avis) mais il y a beaucoup d'enjeux autour de lui", a commenté Vincent Collet dans l'émission "Tout le sport" sur France 3. "Il est rentré dans une nouvelle vie et je crois qu'il y a des craintes par rapport à l'enchaînement du championnat cette année, de la compétition éventuelle cet été et puis une première saison en NBA avec des attentes énormes. C'est la raison pour laquelle il a décliné cette sélection."

L'absence d'Embiid, MVP de la saison régulière écoulée avec les Sixers de Philadelphie et courtisé par les fédérations française et américaine, n'a pas été évoquée.