Mondial-2023 de basket: les Bleus en ont fini avec leur pensum

Vincent Collet a expliqué à la presse s'être dit "très inquiet" auprès de son assistant Pascal Donnadieu après l'échauffement des Bleus, peu concernés, et cela s'est vérifié.

"C'est la fin d'une semaine difficile, c'est sûr. On le savait en la démarrant (...) Fort heureusement certains étaient plus investis que d'autres pour terminer sur une bonne note" a souligné Collet.

Il a cité, outre De Colo, Isaïa Cordinier (19 pts), Sylvain Francisco (15 et 7 passes décisives), Rudy Gobert (17 pts, 8 rebonds) et Nicolas Batum, qui s'est "réveillé" en fin de match (1 rebond, 2 interceptions, 2 passes et 2 points dans les 5 dernières minutes).

Les Bleus se disperseront dimanche, et ne se retrouveront (pour certains) qu'en février pour les qualifications à l'Euro-2025, avant l'échéance majeure des JO-2024 de Paris.

"Il faut faire ce qu'il faut pour que, l'année prochaine, on soit beaucoup mieux préparés et qu'on ait envie d'aller faire un vrai résultat. Et pas juste le dire" a commenté De Colo.

D'ici-là, la Fédération aura tiré, aux alentours du 10 octobre, le bilan complet de cet échec après lequel elle a promis de "tout mettre sur la table", selon le manager général de l'équipe de France Boris Diaw.

Dont l'avenir de Collet, en poste depuis 2009 et qui n'a pas été confirmé dans ses fonctions et est donc "pour l'instant dans l'attente".

Sans club pour pouvoir mieux préparer les JO, il va "déjà (se) ressourcer et on verra ce qu'il va se passer."