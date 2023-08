Mondial-2023 de basket/préparation: la France coiffée sur le fil par l'Australie

Portés à bout de bras par Evan Fournier, brillant (29 points, à deux points de son record en équipe de France), les Français ont fait la course en tête pendant toute la rencontre avant d'être rattrapés par les "Boomers" à 1 minute 30 de la fin du match.

L'équipe de France de basket s'est inclinée sur le fil face à l'Australie (78-74) dimanche à Tokyo pour son septième et dernier match de préparation avant le Mondial (25 août-10 septembre), les Bleus voulant surtout en retenir le positif.

"C'est un dernier match de préparation, tu as envie de l'aborder avec un peu plus d'intensité et de focus, j'ai essayé d'être agressif, c'est tout", a déclaré Fournier à l'issue de la rencontre.

"Tu peux pas dire que tu es satisfait quand tu perds un match. Mais je trouve qu'on progresse, offensivement on est quand même mieux (...). On était dans une position où on pouvait gagner", a ajouté Fournier.

"On a montré qu'on était solide, on n'a jamais rompu même dans la difficulté, avec des circonstances particulières", a renchéri l'entraîneur Vincent Collet, en faisant allusion à son sous-emploi "volontaire" de Nicolas Batum, qui n'a joué dimanche que 13 minutes après avoir été laissé au repos jeudi lors du match contre le Japon.