Mondial-2023: dernier tango à Paris pour le All Black Aaron Smith

Juste une dernière danse. Après plus de dix ans sous le maillot des All Blacks, le magicien Aaron Smith entend imiter les légendes Dan Carter ou Richie McCaw et tirer sa révérence sur une nouvelle couronne planétaire pour oublier l'échec du Mondial-2019.

Quoi qu'il advienne, samedi au Stade de France face aux champions du monde sud-africains, Smith "ne veux surtout plus éprouver de regrets". Après douze ans en noir et 124 sélections, le génial demi de mêlée vit en effet "sa dernière semaine en tant que All Black" et il "veut en profiter".