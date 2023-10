Mondial-2023: Dupont bien titulaire avec les Bleus contre l'Afrique du Sud

Le Toulousain (26 ans, 51 sélections), opéré d'une fracture maxillo-zygomatique, n'a plus joué depuis sa blessure, le 21 septembre, contre la Namibie (96-0). Le reste de la composition, dévoilée vendredi, ne change pas par rapport à l'équipe qui avait largement dominé l'Italie (60-7) lors de la dernière journée de la phase de groupe.

Opéré le 22 septembre, "Toto" a engagé une course contre-la-montre pour être opérationnel à temps. De retour dans le groupe, et après avoir obtenu lundi un avis favorable de son chirurgien, il a participé aux entraînements avec contacts des Bleus mardi et mercredi.

Un peu plus de trois semaines après sa blessure, Dupont sera donc titulaire pour le choc tellurique face aux Springboks champions du monde en titre.

Figure de proue du rugby français, leader d'un XV de France en quête d'une première couronne mondiale, le capitaine des Bleus "est à 100% de ses capacités", avait assuré mercredi l'entraîneur de la mêlée française William Servat.