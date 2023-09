Mondial-2023: Finn Russell rêve de "finir sa carrière en France"

REPONSE: "Je me suis régalé! Quand je suis venu ici, je cherchais un nouveau défi... et je l'ai eu, sur le terrain et en dehors. C'était une nouvelle culture, une nouvelle langue mais j'ai vraiment aimé mon temps en France. C'est quelque chose que certains font sans se donner à fond. Moi, je voulais vraiment apprendre la langue et embrasser la culture. Je me suis éclaté, je ne suis pas devenu Français mais j'ai essayé de m'intégrer autant que possible (sourire). J'ai le sentiment de m'être plutôt bien débrouillé. En tout cas, j'ai adoré mon séjour en France."

Q: A la fin, vous faisiez même les conférences de presse en français.

R: "Après cinq ans, je me suis dit qu'il fallait! (rires) J'aurais pu sans doute faire mieux, surtout si j'avais continué mes cours plus longtemps... J'ai atteint un niveau suffisant pour tenir des conversations, comprendre ce qu'on me disait et faire passer mon message. En plus, ça va être pratique pour le Mondial!"