Mondial-2023: France-Nouvelle Zélande, un "classique" du rugby international

Les Français retrouveront des Néo-Zélandais qu'ils connaissent bien en phase de poules de la Coupe du monde 2023. Des confrontations dont ils sont le plus souvent sortis vaincus mais qui leur ont valu quelques exploits mémorables.

. Les pionniers de 1979

Pour les rugbymen français, se déplacer en été en Nouvelle-Zélande a longtemps ressemblé à un chemin de croix. La tournée de 1979 partait sur les mêmes bases jusqu'au deuxième match, le 14 juillet à l'Eden Park d'Auckland. Après deux défaites, les Français, emmenés par Jean-Pierre Rives se ressaisissent face à l'armada des Blacks. Devant à la pause, les Bleus poussent pour accentuer leur avantage et marquer quatre essais avant de résister dans les derniers instants, pour finalement s'imposer (24-19). Une première victoire historique en Nouvelle-Zélande, dignement fêtée le lendemain à Tahiti, où, par le mécanisme du décalage horaire, les 15 héros ont pu vivre un deuxième 14 juillet consécutif.

. Les espoirs balayés de 1987

Pour la première Coupe du monde de l'histoire, les Français retrouvent l'Eden Park. Dépassés par la puissance de feu néo-zélandaise, les hommes du sélectionneur Jacques Fouroux tentent de résister en première mi-temps mais finissent par craquer après la pause, avant que Pierre Berbizier n'inscrive un essai pour l'honneur. Ils s'inclinent 29-9 et les All Blacks deviennent les premiers champions du monde de rugby.

. L'essai du bout du monde de 1994

Pour remporter leur première tournée de l'histoire chez les mythiques All Blacks, les Français devaient marquer le coup. Après s'être imposés à Christchurch, retour à l'Eden Park pour une deuxième rencontre le 3 juillet 1994. Au terme d'une partie où les deux équipes se rendent coup pour coup, le XV de France est mené 20-16. Le capitaine français Philippe Saint-André sonne la charge à une minute de la sirène. Les passes après contact et les croisées s'enchaînent et 80 mètres plus loin, Jean-Luc Sadourny finit par aplatir un ballon passé entre les mains de neuf joueurs bleus. Un "essai du bout du monde" pour une victoire 23-20 qui clôture la seule tournée remportée par les Français en Nouvelle-Zélande.

. La demie inouïe de 1999

Blacks et Français se retrouvent à Twickenham, aux portes de la finale de la Coupe du monde 1999. Les deux équipes se livrent une opposition de haut vol, jusqu'à ce que Jonah Lomu ne perfore la défense française pour inscrire deux essais. Le XV de France réagit d'abord par la botte de Christophe Lamaison puis par des essais emprunts du +French Flair+ signés Dominici, Dourthe et Bernat-Salles. Le score final, 43-31, montre l'intensité d'une rencontre au panthéon de la Coupe du monde. Les Français s'inclineront en finale contre l'Australie.

. Le défi réussi de 2007

Pour la première Coupe du monde en France, les Bleus finissent 2es de leur groupe et doivent donc "recevoir" les Blacks à Cardiff, où sont délocalisés certains matches. Mais les Français choisissent d'emblée de défier les Néo-Zélandais: vêtus de t-shirts bleus, blancs et rouges, ils se placent à un mètre de leurs adversaires durant le haka. La suite est le prolongement de ce défi. Menés 13-3 à la pause, les Français se rebellent dans le sillage d'un Thierry Dusautoir en mode plaqueur fou, qui ponctue sa prestation majuscule d'un essai. Yannick Jauzion inscrit l'essai de la victoire à 10 minutes du terme, transformé par Elissalde, qui envoie la France en demies, où elle sera battue par l'Angleterre.

. La frustration bleue de 2011

Dans leur antre de l'Eden Park, les Néo-Zélandais veulent enfin décrocher un deuxième sacre mondial. Face à eux, les Français innovent pendant le haka et forment un V, s'avançant vers les Blacks. Comme en 2007, un essai de Dusautoir permet aux Français de revenir dans le match à 30 minutes de la fin (8-7) mais les All Blacks ne craquent pas et remportent un deuxième trophée Webb Ellis, à domicile. La déception est immense pour Marc Lièvremont et ses joueurs, qui n'ont jamais paru aussi proches du titre planétaire.

. L'humiliation de 2015

Avant d'affronter la Nouvelle-Zélande à Cardiff en quarts de la Coupe du monde 2015, les Français se voient bien refaire le coup de 2007. Mais cette fois-ci, la marche est trop haute. Les Bleus sont dominés dans tous les compartiments du jeu et ne rivalisent jamais avec les Blacks de l'intenable Julian Savea qui deviendront champions du monde pour la troisième fois deux semaines plus tard. La France encaisse neuf essais pour un terrible 62-13, la plus lourde défaite de l'histoire pour les Français en Coupe du monde.