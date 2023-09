Mondial-2023: Johnny Sexton devient le meilleur marqueur de points de l'Irlande

En inscrivant un essai à la 38e minute contre les Tonga, l'ouvreur de l'Irlande Johnny Sexton n'a pas manqué de panache pour battre un record et devenir samedi à Nantes le joueur ayant inscrit le plus grand nombre de de points sous le maillot irlandais, détrônant Ronan O'Gara (1.083 points).

Âgé de 38 ans, 115 sélections, Sexton est entré un peu plus samedi dans la légende du rugby et une immense clameur a retenti dans le stade de la Beaujoire quand l'ouvreur irlandais a inscrit l'essai sous les poteaux (38e), qu'il a lui même transformé et qui a permis aux Irlandais de décrocher le point de bonus offensif dès la première-mi temps.