Mondial-2023: La France suspendue au sort d'Antoine Dupont

Victime d'un choc violent à la tête à Marseille lors de la victoire fleuve devant la modeste Namibie (96-0), la plus large de l'histoire de l'équipe de France, le N.9 "a subi une fracture maxillo-zygomatique", a annoncé vendredi la Fédération française de rugby (FFR).

"Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité. Antoine Dupont demeure avec le groupe France", a néanmoins ajouté la FFR, sans donner plus de précision sur son absence.

"On va attendre l'avis du spécialiste: il donnera le diagnostic et le vrai verdict de la situation et, surtout, de l'indisponibilité ou pas d'Antoine. On va encore patienter 48 ou 72h00 pour savoir ce qu'il en sera vraiment", a indiqué dans la foulée l'entraîneur de l'attaque française Laurent Labit.