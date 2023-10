Mondial-2023: l'ailier néo-zélandais Will Jordan à un essai du record

Depuis son triplé la semaine dernière en demi-finale contre l'Argentine (44-6), le joueur de 25 ans partage ce record avec trois joueurs de renom: ses compatriotes Jonah Lomu (1999) et Julian Savea (2015) et le Sud-Africain Bryan Habana (2007).

L'ailier néo-zélandais Will Jordan peut battre le record d'essais dans une même édition de la Coupe du monde de rugby s'il en ajoute un, samedi en finale contre l'Afrique du Sud, aux huit déjà inscrits depuis le début du tournoi.

Resté muet lors du match d'ouverture perdu contre la France, le Néo-Zélandais a depuis marqué à chacune de ses sorties: deux doublés devant l'Italie et l'Uruguay, un essai contre l'Irlande et un triplé face aux Pumas.

Ses coéquipiers devraient mettre un point d'honneur à le voir aplatir une neuvième fois (ou plus) samedi au Stade de France.

"Ca me va très bien de ne pas marquer (en finale) si on est champions du monde", a affirmé le "serial marqueur" néo-zélandais, pas rancunier envers son ouvreur Richie Mo'unga, qui a oublié de le servir pour un essai tout fait en fin de match contre l'Argentine.

"Will est un joueur à part. Vous savez que quelque chose peut se passer à chaque fois qu'il touche le ballon", a dit le centre Rieko Ioane après la demi-finale vendredi dernier. "Il a montré toute sa classe et on fera en sorte qu'il marque encore une fois la semaine prochaine (en finale)".