Mondial-2023: l'Angleterre entre expérience, discipline et jeu minimaliste

Expérience. Treize des 23 joueurs couchés sur la feuille de match face aux Fidjiens avaient participé à la finale perdue contre l'Afrique du Sud (32-12) il y a quatre ans. Le XV de la Rose avait impressionné au Japon, notamment en quart et en demi-finale devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. "Deux des performances les plus abouties depuis longtemps", s'est souvenu dans la semaine le troisième ligne Ben Earl. "Beaucoup des gars de 2019 sont toujours là. Peut-être pas au même poste ou au même stade de leur carrière, mais les mêmes gars. Il est temps pour nos grands joueurs de répondre présent." Auteur de 20 points dimanche, dont un drop plein de sang-froid en fin de match, Owen Farrell l'a entendu.

Discipline. C'était avant la compétition l'une des principales préoccupations des Anglais, dont le capitaine Farrell et le troisième ligne Billy Vunipola avaient vu rouge au cours de la préparation. Tom Curry a été exclu dès la troisième minute du premier match contre l'Argentine, mais l'Angleterre a nettement corrigé le tir depuis. Elle n'a concédé qu'un peu plus de huit pénalités par match durant la phase de groupes (troisième meilleure moyenne) et plus un seul carton. Elle n'a d'ailleurs jamais été sanctionnée du moindre carton en phase finale de Coupe du monde.

Défense. Le XV de la Rose n'avait concédé que trois essais lors de ses quatre matches dans le groupe D. Mieux que n'importe quelle autre équipe. Il en a pris autant contre les Fidji, dont deux en l'espace de cinq minutes, mais a su remettre les barbelés en fin de match pour conserver son avantage.