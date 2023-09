Mondial-2023: l'Argentine se relance face aux Samoa 19-10

Le demi d'ouverture et l'arrière samoans ont totalement manqué leur entame de match et permis à l'Argentine, sérieuse sans être géniale, de prendre le match à son compte.

C'est ce qui a séparé les deux équipes tout au long d'une partie, loin d'être un sommet de jeu, mais qui a illustré parfaitement ce qui sépare les nations dites du premier tiers de celles du second, Fidji, Samoa et Tonga en tête.

- Buteurs fiables -

L'Argentine, nation "majeure", a récité son rugby, appliqué un plan de jeu simple et efficace, ne se mettant en danger qu'en toute fin de partie, lorsque le score était fait en leur faveur.

Les Samoa, intrinsèquement au même niveau que leur adversaire, ont multiplié les choix hasardeux, n'ont pas su s'adapter à la pluie, drue, qui s'est abattue sur Saint-Étienne durant tout le premier acte, n'ayant d'autres solutions que de produire du jeu au large, alors même que le ballon, glissant, semblait impossible à contrôler.

Tout le contraire des Pumas, qui devaient donc se rassurer après leur premier match raté face à l'Angleterre (défaite 27-10) et qui ont appliqué la recette propre au rugby pour cela: une conquête supérieure, un jeu au pied propre pour sortir de leur camp, des ballons portés pour se rapprocher de la ligne de mire samoane. Et des buteurs, Boffelli et Sanchez, plus fiables que leur vis-à-vis (19 points inscrits à eux deux).

L'Argentine devra considérablement hausser son niveau de jeu si elle souhaite disputer une demi-finale dans la compétition, le niveau atteint par ses illustres prédécesseurs en 2007 et 2015.

En jouant ainsi, elle devrait probablement atteindre les quarts de finale, sans trop d'encombre et ferait mieux qu'il y a quatre ans au Japon où elle n'était pas parvenue à sortir de son groupe. Un progrès en somme.