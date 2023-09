Mondial-2023: l'Argentine s'offre un match décisif contre le Japon en balayant le Chili

Sans surprise, les Pumas ont nettement battu, avec le bonus offensif, leur voisin chilien 59-5 à Nantes samedi dans la Poule D du Mondial et s'offrent un passionnant Japon-Argentine le 8 octobre pour une place en quarts de finale.

Argentins et Japonais, qui ont tous les deux neuf points au compteur, ont un parcours semblable lors de cette Coupe du monde: large défaite contre l'Angleterre, victoire difficile et sans bonus contre les Samoa et facile succès avec bonus contre le Chili.