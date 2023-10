Mondial-2023: le quart, "une deuxième finale de Coupe du monde", assure Galthié

REPONSE: "C'est un match réussi. Il y avait un enjeu majeur, nous qualifier. Malgré la victoire contre la Nouvelle-Zélande, puis contre la Namibie et l'Uruguay, on devait gagner. C'est fait. Le score est un score qui nous satisfait. Avoir pu aligner tous les joueurs et maîtriser le match du début à la fin est une satisfaction aussi. On avait la volonté d'attaquer le match avec ce qu'on pouvait faire de mieux."

Q: Un mot sur votre pack et votre défense, qui progresse.

R: "La conquête a été une réussite. La performance en mêlée, en touche... est très positive. Surtout avec la rotation, le coaching. Sur ce match, nous avons su exercer une pression permanente sur l'Italie. C'est vrai que notre défense progresse mais c'est à vous de juger. On a encaissé sept points, c'est cohérent pour maintenir notre ambition dans cette compétition. Si vous regardez les équipes qui postulent, les équipes qui veulent gagner la Coupe du monde, elles ont toutes une défense hermétique. Il est clair qu'on cherche à encaisser le moins de points possible et à subir le moins possible sans ballon."