Mondial-2023: le Sud-Africain Manie Libbok est prêt pour le duel contre l'Irlande

"J'ai juste travaillé dur sur mes compétences de base. Je me suis beaucoup exercé à taper entre les poteaux et pour y réussir", a précisé le joueur de 26 ans.

Libbok (10 sélections) fera face en outre à l'un des meilleurs ouvreurs de tous les temps, Johnny Sexton, qui en compte lui 115 avec l'Irlande.

L'Irlandais de 38 ans a profité des deux premiers matches du XV du trèfle, contre la Roumanie et les Tonga, pour devenir le meilleur marqueur irlandais en Coupe du monde dans le premier match et de l'histoire dans le second.

"Johnny est un super joueur et il a tellement fait pour l'Irlande depuis des années," a loué Libbok. "Mais mon objectif sera simplement d'être concentré sur moi-même et je me suis préparé au mieux pour être prêt à tout donner samedi. J'ai simplement hâte de relever le défi."